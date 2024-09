En réponse à sa demande, le fidèle reçoit aussi habituellement l’adresse de la société de pompes funèbres qui réalise les ex-voto d’un lieu donné et c’est à lui de contacter ces professionnels. Les pompes funèbres Robert, qui réalisent les plaques de marbres déposées dans le sanctuaire de l’Île Bouchard expliquent ainsi à Aleteia que "le prix varie en fonction de la commande, de la taille de la plaque et du nombre de caractères choisis". Pour une petite plaque de 20x15 cm gravée d’une inscription simple comme "Merci Marie" ou "Ave Maria", le devis débute à 100 euros mais peut atteindre les 300 euros pour un modèle plus grand et une mention plus complexe. Il ne faut ensuite que quelques jours à l’entreprise pour réaliser la commande. Les motifs ou mentions annexes, précisées par le sanctuaire (Cœur Sacré, date, couleurs, symbole) doivent figurer à la demande du curé sur chaque ex-voto. C’est ensuite le sanctuaire lui-même qui en assure la pose sans la facturer au fidèle : il suffit, pour cela, de déposer la plaque au presbytère, qui peut éventuellement demander que soient aussi fournies les vis de fixation. L’usage veut aussi que le fidèle accompagne son geste d’une offrande pour le sanctuaire.