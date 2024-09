Qui sont les six voyants de Medjugorje ?

Le Vatican a annoncé ce 19 septembre que "rien ne s’oppose" à la dévotion des fidèles au sanctuaire de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Il s’agit d’un verdict de “nihil obstat”, le plus haut degré prévu par la nouvelle procédure d’investigation sur les phénomènes surnaturels. Avec cette décision, Rome reconnaît donc les fruits positifs du sanctuaire, mais sans se prononcer sur le caractère surnaturel des présumées apparitions de la Vierge. Celles-ci auraient débuté en 1981, dans la petite localité de Medjugorje, au sud de Bosnie-Herzégovine. Dans cette paroisse administrée par les franciscains, la Vierge serait apparue à six enfants, âgés de 10 à 16 ans au moment des faits. Parmi eux, deux jeunes filles, Ivanka Ivankovic et Mirjana Dragicevic, sont les premières à voir la Vierge Marie sur le mont Crnica. Elles sont rejointes par deux autres adolescentes, Vicka Ivankovic et Marija Pavlovic. Deux garçons s'ajoutent enfin au groupe : Ivan Dragicevic , 16 ans, et Jakov Colo, 10 ans.