Pour accéder au bar, il est nécessaire de traverser l'église et "ça fait partie de notre démarche", assure le père Frédéric Sangès. Selon lui, il existe une fracture entre l'Eglise et la société et il est urgent de la réparer. "Nous avons des principes et des valeurs mais nous avons du mal à l'exprimer", remarque Frédéric Sangès. Ce lieu se veut être un endroit d'échange et de dialogue… parfois tendu. "Il m'est arrivé de discuter avec des individus en rupture totale avec l'Eglise notamment sur des sujets liés à l'avortement et aux personnes LGBT", explique l'homme d'église. Le prêtre observe une population jeune, une moyenne d'âge oscillant entre 25 et 30 ans.