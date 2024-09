Durant son travail, il s’est plongé dans les écrits d'Antoni Gaudí et s'est intéressé aussi à sa vie spirituelle, souhaitant comprendre de l'intérieur cet architecte catholique dont le procès de canonisation a été ouvert en 1994. C’est ainsi qu’il a fait sa rencontre avec le Christ et s’est converti au catholicisme. Il a été baptisé le 3 novembre 1991 sous le nom de Lluc Michelangelo. Son épouse, Hisako Hiseki, pianiste concertiste, et leur fille, ont également reçu le baptême. Devenu l’un des sculpteurs-architectes de la Sagrada Familia, Etsuro Sotoo est désormais bien connu au Japon où il a conçu le Musée d'art de Matsuzaki et l'Institut des Cinq Éléments à Fukuoka. Il est aussi très sollicité à travers le monde pour des conférences sur la Sagrada Familia et sur Antoni Gaudí, dont il défend la béatification.