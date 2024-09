À Singapour, le message de François pour Pékin

Après son voyage en Mongolie, où François était aux portes de la Chine, il se place cette fois-ci dans le monde chinois qu’il affectionne, sans susciter d’opposition de pouvoir avec Pékin. Du fait de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, François ne peut plus se rendre dans cette ville, comme autrefois Paul VI. Il ne peut pas non plus se rendre à Taïwan, ce qui serait un casus belli pour Pékin. Mais à Singapour, le voyage est libre. Et, tout en délivrant un message à la population de Singapour, c’est bien vers la Chine que François s’est tourné, en réitérant son désir de s’y rendre et en réaffirmant qu’il apprécie ce pays et qu’il le respecte. En parlant aux Chinois de Singapour et en célébrant une messe dans cette cité, François démontre aussi que le catholicisme n’est pas incompatible avec la culture chinoise et que la pratique du christianisme n’est pas non plus contradictoire avec l’affection que l’on peut porter à son pays. Le christianisme n’est pas un dissolvant des États, comme le craint le régime de Pékin, ni un danger pour les autorités politiques.