Souvent, les proches d’une personne dépendante du travail sont plus conscients de l’ampleur du problème que la personne elle-même. Celle-ci justifie son comportement par le souci de subvenir aux besoins de sa famille ou de respecter ses propres responsabilités, et ne se rend pas compte de la dépendance dans laquelle elle se trouve. Ainsi, rappelez-vous toujours, pour éviter vous-même de tomber dans ce piège, que le travail ne doit jamais empêcher de vivre ce qui est essentiel : être présent pour ses proches et mener une vie équilibrée et harmonieuse, avec des périodes de repos et d’activités extérieures.