Pourquoi le scoutisme n’est pas une activité extrascolaire comme une autre

Enfin, ce qui distingue le scoutisme des autres activités, c’est que le scoutisme engage à vie, en proposant de vivre selon un idéal, en dehors des activités scoutes et au-delà des années de scoutisme. "Vous voyez que le scoutisme ne vous procure pas seulement du plaisir, mais vous demande aussi beaucoup et je sais que je peux compter sur vous pour faire tout votre possible pour tenir votre Promesse scoute", écrit Baden-Powell. La promesse scoute invite un jeune "à servir de son mieux Dieu, l’Église, sa patrie et l’Europe, à aider son prochain en toute circonstance et à observer la loi scoute". Un engagement pris généralement au cours de la première année et appelé à perdurer bien au-delà des années de scoutisme. Dans son dernier message, Baden Powell insistait : "Soyez toujours fidèles à votre promesse d'éclaireur même quand vous aurez cessé d'être un enfant – et que Dieu vous aide à y parvenir !" Un engagement qui va donc bien au-delà d’une simple activité extrascolaire !