Cela fait presque cent ans que les habitants de Nagasaki au Japon n’ont pas entendu les cloches de leur cathédrale sonner à l’unisson. La cathédrale d’Urakami doit recevoir en 2025 sa deuxième cloche, 80 ans jour pour jour après le largage de la bombe atomique sur la ville par les Américains. La tragédie, survenue trois jours après le bombardement d’Hiroshima, a causé la mort immédiate de près de 70.000 personnes, dont 8.500 catholiques. Rebâtie en 1959, la cathédrale d’Urakami n'abrite aujourd’hui plus qu’une seule cloche, logée dans la tour nord. Comme un dernier stigmate de la guerre, l’édifice qui symbolise la foi et les souffrances des chrétiens du Japon à travers l'histoire n’avait jamais retrouvé sa deuxième cloche. Jusqu’à la rencontre providentielle entre un chercheur américain et la communauté des catholiques de Nagasaki.