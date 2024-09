L’amour chrétien des lettres

Parmi les auteurs non catholiques qu’il nomme pour étayer son propos, il y a deux anglicans appréciés par les « papistes » : T.S. Eliot (1888-1965) et C.S. Lewis (1898-1963). Son compatriote et ami José Luis Borges (1899-1986) était agnostique, mais pas anticlérical. Il en va de même pour Marcel Proust (1871-1922), sensible à l’esthétique des rites latins et opposé à la séparation de l’Église et de l’État. Jean Cocteau (1889-1963) flirta longtemps avec la conversion et est mentionné dans sa correspondance avec Jacques Maritain (1882-1973), croyant exemplaire. Le seul écrivain cité qui ait rejeté le christianisme est l’Espagnol Federico Garcia Lorca (1898-1936), victime du franquisme et donc plus inspirant que Le Cid de Pierre Corneille (1606-1684) pour les élèves hispanophones du jeune jésuite Jorge Maria Bergoglio.