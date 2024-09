Sa femme et sa foi, les atouts choc de Marc dans son combat contre l’alcoolisme et la bipolarité

Il lui faudra encore du temps avant d’admettre sa maladie, de la prendre à bras le corps, d’accepter de se faire soigner. Des années très éprouvantes pour sa femme et ses six enfants contraints de subir ses variations d’humeur et ses accès de violence verbale suite à des rechutes dans son sevrage. « Le plus dur, juge-t-il, a été de renoncer à ma volonté propre pour suivre le conseil de mon beau-frère que je ne jugeais pas pertinent : entrer en hôpital psychiatrique. Ce fut un pas supplémentaire dans l’appauvrissement. Je n’étais pas encore assez humble… » Cinq hospitalisations (entre 2020 et 2022) pour venir à bout de ses montagnes russes émotionnelles : « J’ai désormais atteint un état de stabilité auquel aspirent tous les bipolaires, se réjouit Marc. Ce qui présuppose d’accepter les conséquences secondaires du traitement : une altération des capacités intellectuelles et de la mémoire, une certaine lenteur dans l’exécution des tâches, un renoncement à toute adrénaline… » Si bien que le père de famille ne travaille plus qu’à mi-temps chez Michelin - « un choix douloureux », même si son poste l’épanouit - et a jugé bon de mettre en place avec sa femme un mode opératoire rigoureux pour affronter sa maladie au quotidien comme en temps de crise (saine hygiène de vie, numéros à joindre dès l’apparition de signes avant-coureurs de mal-être, etc).