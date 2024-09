Sans pape, aucune voix ne s’élève pour rappeler des chrétiens avilis et lâches à leur devoir et leur parler du salut de leur âme. Aucune, sinon celle de Cyprien qui tente, par sa correspondance avec les autres Églises, de les ramener au bon sens. Ce qui bouleverse surtout le grand primat d’Afrique, c’est la pensée que tous ces malheureux qui ont sacrifié aux idoles sont, de fait, excommuniés et voués à la damnation éternelle. Or, il le sait, parmi ces gens, il y a, certes, de très grands coupables, tels ces évêques qui ont conduit en personne leurs ouailles au temple pour sacrifier, mais aussi des malheureux qui n’ont pas compris la portée de leur acte et d’autres aussi, des femmes ou des enfants mineurs surtout, à qui l’on a forcé la main en dépit de leurs protestations et qui n’en sont pas moins rejetés hors l’Église. Dans certains endroits, ce sont des chrétientés entières qui, de fait, n’existent plus.