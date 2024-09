La vigne, un métier qui a du cœur

Les très grands flacons sont moins nombreux qu’avant, notamment en bordeaux, et seuls les amateurs éclairés pourront les trouver dans des soirées inaugurales plus sélectives. Les enseignes de grande distribution ont également régionalisé leurs offres pour répondre à une clientèle locale heureuse de consommer les vins des terroirs voisins. Tout cela est d’autant plus facilité que la qualité moyenne des vins a progressé dans toutes les régions depuis quinze ans au moins, même dans des millésimes considérés comme moyens. Da façon générale, la part de bordeaux s’est réduite depuis plusieurs années, mais également de bourgognes compte-tenu de la hausse des prix, au profit notamment des vins du Val-de-Loire et de la Vallée-du-Rhône. Les acheteurs jouent également sur des opportunités de déstockage pour proposer des millésimes plus anciens qui offrent une palette aromatique large. En suivant les tendances de consommation récentes, la part des vins blancs et rosés a eu tendance à augmenter, plébiscités notamment par une clientèle féminine appréciant la fraîcheur et la subtilité des arômes de chardonnay, chenin ou sauvignon.