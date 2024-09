Fondée sur le classique rapport du microcosme et du macrocosme et sur la croyance en la réincarnation, Steiner explique que la Terre est un Être vivant, au même type que l’homme qui en est une version plus petite. Comme le corps humain vieillit et que l’homme se réincarne, ainsi en est-il de la Terre qui passe par plusieurs niveaux d’existence (Saturne, Soleil, Lune et Terre). La ferme est elle-même une réalité autonome, intermédiaire entre l’homme et la Terre. Au même titre que la médecine anthroposophique guérit les corps (la maladie a toujours une origine spirituelle), la biodynamie apporte un remède spirituel à l’exploitation agricole malmenée par la modernité. En effet, l’utilisation de la mécanisation en agriculture favorise la propagation des entités ahrimaniennes (démons) et les aliments produits par l’agriculture "moderne" empoisonnent l’esprit de ceux qui les consomment.