Il n’y a de réel que dans l’humain

Mais comment parvenir sur cette île, puisque pour y aller, il faut d’abord faire escale dans un pays d’Amérique latine ? Et que chacun de ces pays exige des Haïtiens un visa de transit dont les conditions d’obtention rendent totalement illusoire la possibilité d’y parvenir. Une addition d’énergie, de bonne volonté, d’enthousiasme, se met alors en œuvre. Certains accueillent, d’autres financent, d’autres encore passent des coups de téléphone. Pendant des semaines et des mois, rien. Et puis un jour, un cœur qui s’ouvre dans une ambassade et qui se laisse toucher par le récit humain de ces trois naufragés. Le papa me disait la veille encore : "J’ai l’impression d’être dans une grande pièce, entourée de portes qui se ferment les unes après les autres, avec une voix dans un haut-parleur, qui me dit, vous devez sortir." Et voilà que, au lendemain de ces paroles, les visas inespérés leur sont donnés. Et les voici partis pour un avenir qui n’est pas rose, ni simple, mais qu’ils ont choisi en fonction de ce que nous avons nous-mêmes permis pour eux.