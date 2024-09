Une astuce simplissime pour coudre les insignes scouts sans s’énerver

Parce que s’ils sont plutôt agiles pour pianoter sur un téléphone, les doigts deviennent soudain beaucoup plus gourds lorsqu’il s’agit de tenir une aiguille. Tout du moins chez certains. Ceux-là même qui ouvrent leur boîte de couture (enfin si on peut appeler ça une boîte ! – leur fourbi serait plus juste) une fois par an pour coudre les insignes scouts sur l’uniforme, qui s’arrachent les cheveux pour qu’ils soient à peu près droits et qui en viennent presque, parfois, à regretter d’avoir inscrit leur enfant au scoutisme lorsqu’ils se rendent compte qu’ils se sont trompés de côté pour la croix de promesse... Bref, à moins qu’il ne soit délégué à une âme charitable, (ce qui est une bonne option !), l’atelier broderie amateurs peut très vite s’avérer un moment de très haute tension pour les inaptes en couture.