Les meilleures paroles de Bon Jovi? Celles qui ont sauvé une vie il y a trois jours

L'interprète de It’s my life s’est investi dans plusieurs organisations humanitaires dont les Special Olympics, la Croix-Rouge américaine, la Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le sida, Habitat for Humanity International, Covenant House International, Project HOME et a fondé en 2006 sa propre fondation The Jon Bon Jovi Soul Foundation pour lutter contre la faim et la pauvreté des personnes sans abris. Élevé dans la foi catholique, Jon Bon Jovi se décrit comme un catholique en convalescence dans une interview donnée en 2007 au magazine Parade : "J'ai fréquenté l'école catholique de bout en bout. Je suis ce qu'on appelle un catholique en voie de guérison. J'ai de nombreux problèmes majeurs avec l'Église." Cette fois, il est bien accordé avec elle.