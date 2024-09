Au sein de l'abbaye, l'abbé actuel a rappelé, après un hommage à la sainte Mère de Dieu, que "Montserrat a toujours été un noyau et un foyer de culture, ouvert à la connaissance et ouvert sur le monde". La technologie s'est encore invitée au sein de l'édifice lorsqu'un mapping a été projeté sur les murs de l'abbatiale dont il a épousé les reliefs dans un sons et lumières en trois chapitres dédiés à La Création, à la Vierge et au Christ. Les événements du millénaire, qui se dérouleront au cours des quinze prochains mois, seront guidés par la devise bénédictine "Ora, lege, labora, rege te ipsum in communitate" (Priez, lisez, travaillez, guidez-vous en communauté), choisie pour porter au monde l'annonce joyeuse du Royaume des Cieux.