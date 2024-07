Le meilleur moyen pour bien démarrer une retraite spirituelle

Les vacances sont pour certains l’occasion de prendre du temps pour soi et pour Dieu en participant à une retraite spirituelle. Voici un joli moyen pour bien démarrer ce temps privilégié.

Alors que les vacances d’été pointent enfin le bout de leur nez, l’heure est venue de changer de rythme et de cadre. Pour certains, cela passe par des vacances dans la maison familiale, pour d’autres par quelques jours de repos en bord de mer ou en montagne, seul ou entre amis. Certains choisissent aussi de se rendre dans un monastère pour y suivre une retraite spirituelle. Un temps pour faire le point sur sa vie, sur l’année qui s’achève, celle qui promet de démarrer sur les chapeaux de roue mais aussi sur sa relation à Dieu et la place qu’on Lui accorde dans sa vie. Et quoi de mieux que d’y aller – au moins sur un tronçon – en marchant ?

“La marche est un lieu d’expérience forte d’humanité, dans lequel s’éprouve, envers et contre tout, la révélation de l’Unique, du Dieu qui dans la Bible se donne souvent à rencontrer et à connaître en chemin”, rappelait ainsi à Aleteia le père Jacques Nieuviarts, assomptionniste, dans son livre La marche dans la Bible. Y consentir, c’est découvrir un peu le visage et la voix de Dieu mais aussi de l’homme, dans ses quêtes incessantes et son goût d’absolu. Sur la route, le marcheur réapprend le silence. Et dans ce silence il réapprend à goûter la parole. La Parole.

Se délester des préoccupations du quotidien

Bien sûr, si vous habitez à Lille et que vous comptez suivre une retraite spirituelle du côté de Marseille, il n’est pas obligatoire de faire tout le trajet en marchant ! Mais pourquoi ne pas programmer une heure de marche, une demi-journée ou un peu plus en fonction du temps à disposition et des capacités physiques pour entrer pleinement dans la démarche ? De nombreux monastères proposent aux retraitants de venir les chercher à la gare la plus proche. Pourquoi ne pas simplement leur demander si l’itinéraire jusqu’au monastère est praticable à pied dans un délai tenable et, le cas échéant, l’arpenter en entier ou pour une partie ? Débuter sa retraite ainsi permet d’aligner progressivement son corps avec son esprit et son âme. Marcher en se délestant petit à petit des préoccupations du quotidien pour se concentrer sur l’Essentiel !

