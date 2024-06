Vacances familiales : “Notre ado veut toujours faire bande à part!”

A l’approche des vacances, de nombreux parents aspirent à passer de bons moments en famille. Mais comment réagir lorsqu’un adolescent refuse de prendre part aux activités familiales ? De précieuses clés résident dans le dialogue et l’écoute.





Un parent peut se sentir frustré lorsqu’il devient de plus en plus difficile de passer du temps avec son enfant adolescent. Souvent, celui-ci semble préférer la compagnie de ses amis et refuse toute initiative familiale. Mais tout n’est pas perdu ! Apprenons à dialoguer afin de comprendre ses besoins, ses attentes et ses désirs.

Il est normal que les adolescents cherchent à être plus indépendants. Pendant toute leur enfance, leurs parents ont planifié l’emploi du temps de la famille. A l’adolescence, ils veulent prendre des initiatives et avoir leur mot à dire sur la façon d’occuper leur temps libre. Les tensions surgissent lorsque les parents organisent des activités ou des projets familiaux sans tenir compte de leurs envies. Les parents ont tendance à faire des projets en supposant que leurs enfants voudront y participer. Et lorsqu’ils répondent négativement, le rejet les blesse. Mais leur “non” ne signifie pas qu’ils détestent l’idée de passer du temps avec leur famille, simplement qu’ils ont déjà prévu des activités avec leurs amis ou qu’ils ne voient pas l’intérêt de telle ou telle visite.

Faire des projets avec ses ados sans les consulter peut leur donner l’impression d’être traités comme des enfants, alors qu’ils sont dans une phase de développement qui les fait déjà se sentir adultes. Il est bon de reconnaître qu’ils ont une capacité de décision, une indépendance et une identité propres. Discutons avec eux de ce que nous prévoyons de faire, et travaillons ensemble pour choisir un loisir qui les intéresse.

Place des amis

L’adolescence est une période où se nouent de fortes relations d’amitié en dehors du cercle familial. Et c’est très bien ! Il ne s’agit pas de rejeter sa famille ou ses parents, mais d’établir de nouvelles relations et de construire sa vie. L’amitié à cet âge donne l’occasion de développer des relations et des compétences sociales dans un contexte où ils sont en train de façonner leur propre identité. Avoir un groupe d’amis est une merveilleuse nouvelle : les adolescents sont ainsi aidés dans leur passage à l’âge adulte. Leurs amis leur apportent un soutien social et émotionnel, et leur offrent des critères pour juger de leur propre comportement et de leurs expériences.

Sortir avec des amis et rester en contact avec eux devient naturellement plus courant pendant l’adolescence. Le groupe d’amis contribue à satisfaire ses besoins en matière de compagnie et d’amusement, de soutien émotionnel, de compréhension et d’intimité. Bien sûr, tout cela s’obtient par le biais de la famille, mais il est essentiel qu’il commence à l’obtenir aussi de ses amis.

Choix des activités

Autre raison pour laquelle des adolescents sont parfois réticents à participer aux projets familiaux : la prise en compte de leur propre intérêt. Lorsqu’un parent exerce trop de pression, cela ne se traduit jamais par des moments de qualité. Néanmoins, un parent ne doit pas non plus se plier à tous les désirs de son enfant ! Mais s’il veut que son enfant réagisse de manière positive à ses propositions, il est essentiel de suggérer des activités qui suscitent son intérêt.

Pourquoi ne pas réfléchir avec lui pour planifier des activités qui plairont à tous ? Avec son aide, une bonne discussion et une communication optimale, il sera possible de proposer une initiative qui l’intéresse, ou de trouver un moyen de rendre une activité plus attrayante. Plus un adolescent se sentira écouté et pris en considération, plus il aura envie de participer. Soyons attentifs à la manière dont nous lui parlons et à la façon dont il nous perçoit en tant qu’adultes, afin que nous puissions passer ensemble des moments forts et enrichissants avant qu’il ne quitte le nid.