Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 21 au 27 juin 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Cerf

Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

2

Le Barman Du Ritz



Albin Michel

Résumé :Philippe Collin, Le Barman du Ritz, Albin Michel, avril 2024. Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la ville est occupée, un seul palace demeure ouvert, le Ritz qui devient le quartier général de la Luftwaffe. Entre ses murs, se croisent et se côtoient les hommes de la Gestapo, des célébrités, des résistants et des profiteurs de guerre sous le regard acéré de Frank Meier, le barman, émigré autrichien d’origine juive. Premier roman. Retrouvez-le en librairie.

3

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

4

La fileuse de Verre



La Table Ronde

Résumé :Tracy Chevalier, La Table ronde, mai 2024. Murano, 1486. Pour sauver sa famille de la ruine, Orsola Rosso se lance dans le travail du verre, un métier habituellement réservé aux hommes. Elle façonne en secret ses créations qui se doivent d’être parfaites pour être acceptées par ses pairs. Tandis que se succèdent guerres, épidémies, amours et deuils, elle affûte son savoir-faire, cherchant à s’assurer la reconnaissance de ses proches. Retrouvez-le en librairie.

5

SPIRITUALITÉ DE L’ÉDUCATION



Desclée De Brouwer

Résumé :Jean-Marie Petitclerc, Desclée De Brouwer, avril 2024. Pour l’auteur, l’éducation est un défi majeur du XXIe siècle, avec l’exacerbation des violences et la montée des extrêmes, ainsi il présente une pédagogie de la spiritualité chrétienne, fondée sur la démarche de croire, espérer et aimer. La rencontre des jeunes devient alors chemin de rencontre avec le Christ. Retrouvez-le en librairie.

6

Les règles du Mikado



Gallimard

Résumé : Erri De Luca, Gallimard, mai 2024. Fuyant sa famille et un mariage dont elle ne veut pas, une Tzigane trouve refuge auprès d’un campeur. De cette rencontre naît un lien fort entre eux, qui perdure bien après le départ de la jeune fille. Au fil des années, ils échangent régulièrement des lettres, jusqu’à ce que le vieil homme meurt, léguant un cahier à cette dernière. Retrouvez-le en librairie.

7

Ceci est mon corps



Grasset

Résumé : Charlotte de Vilmorin, Grasset, mars 2024. Chef d’entreprise en fauteuil, l’auteure est, malgré son handicap, une globe-trotteuse infatigable engagée dans mille aventures. C’est après avoir perdu l’usage de l’un de ses bras, qu’assaillie de doutes et d’interrogations, elle se tourne vers Dieu. Elle raconte son cheminement vers la foi. Retrouvez-le en librairie.

8

interroger dieu



Cerf

Résumé :Timothy Radcliffe , Lukasz Popko, Interroger Dieu, Cerf, avril 2024. Un entretien entre un prédicateur et un jeune dominicain sur la relation entre Dieu et ses fidèles. Les auteurs mettent en lumière la nécessité du questionnement et de la conversation pour conforter sa foi en période de doute. Retrouvez-le en librairie.

9

CHEMINS DE TRAVERSE AU PAYS DE L’EVANGILE : LES PARABOLES



Cerf

Résumé : Bernard Marliangeas, Cerf, juin 2024. Déroutantes, les paraboles ? Et si, au contraire, Jésus s’en servait précisément pour nous mettre sur la voie ? Profitez du voyage initiatique auquel vous invite ce livre. Suivez Bernard Marliangeas dans sa lecture à la fois littéraire, exégétique et spirituelle des principales paraboles des Évangiles. Explorez avec lui les dimensions essentielles de leur message. Et abordez, en sa compagnie, le mystérieux “Royaume” que nous annonce Jésus. Retrouvez-le en librairie.

10

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

10 ex-æquo

NOUS, MÈRES QUI SOMMES SUR TERRE : 12 FEMMES TÉMOIGNENT DES RICHESSES DE LA MATERNITÉ



Artège

Résumé : Collectif, Artège, mai 2024. Devenues mères par choix, par désir ou par accident, douze femmes témoignent de leurs épreuves, de leurs doutes, de leur relation à Dieu et des joies que leur a apportées la maternité. Retrouvez-le en librairie.

10 ex-æquo

ALMA. VOL. 3. LA LIBERTÉ



Gallimard-Jeunesse

Résumé : Timothée de Fombelle, Gallimard-Jeunesse, mai 2024. En juillet 1789, Alma, Joseph et Sirim débarquent d’Angleterre en pleine insurrection parisienne. Ils sont propulsés dans la prise de la Bastille, mais leurs quêtes respectives les séparent à nouveau. Alma cherche à rejoindre la Louisiane car son petit frère Lam y a été vendu, tandis que Joseph s’approche du trésor d’or pur qu’il convoite. Retrouvez-le en librairie.