Tous bénévoles ! Dans une Église vivante, une mission pour chacun

Alarmé par les dépenses d’embauche dans certains diocèses, obligés de recourir à des salariés, notre chroniqueur Jean-Étienne Rime, coordinateur de la Fraternité missionnaire des cités, lance un appel aux bénévoles. Dans une Église de témoins et de prophètes, il existe une mission pour chacun.

L’Église a besoin d’ouvriers pour la moisson, nombreux, plus nombreux encore à ce moment de l’histoire où la pratique recule. Jamais on avait tant parlé de laïcité, de matérialisme et de consommation à court terme, jamais le besoin de spiritualité n’a été aussi fort et pour répondre, nous avons besoin d’aider, de porter nos prêtres, nous tous, le peuple de Dieu. Les tâches sont incroyablement variées : balayer l’église, organiser un pèlerinage, former les jeunes au catéchisme ou dans un patronage, contribuer comme petite main ou comme cadre à une association caritative… Il existe une mission pour chacun, pour tous, quel que soit l’âge, la formation, les centres d’intérêt et chaque engagement est demandé par Jésus au service de nos frères.

Deux raisons pour s’engager

Le bénévolat s’offre à tous et pour deux raisons. La première se trouve dans nos Évangiles : soyez un peuple de témoins ! Si Jésus est la Parole même de Dieu, nous sommes un peuple de prophètes, ayant reçu l’onction de l’Esprit saint au baptême, témoins du Christ en ce monde. Nous devons tous nous engager à annoncer la Parole, selon nos talents, selon aussi nos disponibilités familiales et professionnelles, tous. La deuxième raison est matérielle, l’Église n’a plus ou n’aura plus les moyens de rémunérer des personnels, laïcs en mission par exemple et ils devront être remplacés par des bénévoles.

Oui, tout cela est vrai, mais comment faire ? Examinons notre vie. Avons-nous une heure, deux heures, un week-end ou une soirée à consacrer par mois ? Ici se trouve une première réponse et tout en respectant ce qui est essentiel : le devoir d’état et la vie familiale, sentimentale, personnelle. Prenons deux exemples : un jeune foyer donne un peu de temps à l’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre), un autre à la formation des enfants pour la première communion. C’est tout, mais tous ces “un peu” forment un grand mouvement de soutien et d’engagement dans l’Église locale. Les jeunes donnent selon leurs possibilités ; quand ils seront retraités, après le temps de Nazareth, ils pourront prendre un engagement plus important. Se déclenche alors la série des “oui mais…” : “Je n’ai pas le temps, pas les compétences, pas envie de travailler avec untel…” Tous les prétextes sont bons et on se donne bonne conscience en se disant que plus tard, si les circonstances sont favorables, peut-être…

Godong

Quelques idées pour mobiliser des bénévoles

Comment mobiliser les bénévoles ? Voici quelques idées très pratiques. Ne jamais demander : “Est-ce que vous voudriez nous aider, si vous avez un peu de temps ? etc.” On est sûr d’essuyer un refus poli. Demandez plutôt : “J’ai besoin de toi. Tes talents sont indispensables pour… et tu seras aidé, formé, accompagné.” C’est la bonne méthode utilisée par les curés de cités pour mobiliser des paroissiens souvent discrets et peu sûrs d’eux à prime abord et qui ensuite sont ravis d’aider, de donner et s’engagent pleinement.

On nous parle de synodalité ? engageons-nous dans la mission qui nous convient pour annoncer, évangéliser, sans peur et dans la joie.

Ensuite, créer une fiche de mission très simple, comprenant le contenu de la mission, les aides et appuis disponibles, les horaires, l’équipe — car on n’est jamais seul —, l’évaluation et les moyens de rendre compte, la convivialité, etc. C’est simple et concret, on sait pourquoi et avec qui l’on s’engage. La durée doit être déterminée. Un bénévole qui prend une tâche pour une durée de trois ans, renouvelables, sait qu’il ne part pas dans un engrenage sans fin, sait aussi qu’il n’est pas “possesseur” de sa fonction, ce qui évite le syndrome de la chère Madame de Longbec qui anime depuis trop d’années la messe en chantant faux.

Rien de plus beau

Tous bénévoles, il faut le vouloir ! Évêques, prêtres, sachez déléguer et contrôler, faites faire et vous aurez la joie de vous sentir entourés de bonnes volontés, pas toujours adroites mais impliquées pour le bien de votre diocèse, de votre paroisse.

Tous bénévoles, il faut nous réveiller, nous les laïcs. On nous parle de synodalité ? engageons-nous dans la mission qui nous convient pour annoncer, évangéliser, sans peur et dans la joie. Une Église de témoins, de prophètes est une Église vivante et accueillante. Elle mobilisera des vocations nouvelles, évitera les déviances par la veille des uns auprès des autres et l’amitié de tous. Voici les vacances qui se profilent et cette période de repos peut nous permettre de réfléchir et prendre la décision de nous engager ou de mobiliser les bénévoles de demain. “Donne-nous notre pain de ce jour, donne du temps pour toujours.” Quoi de plus beau que de donner ? Osons le bénévolat.