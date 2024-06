[VIDÉO] Quel est le conseil le plus répété dans la Bible ?

Dieu s'occupe si bien de nous qu'il nous a laissé un conseil qui revient 365 fois dans la Bible. Loin d'être une interdiction ou une ode à la perfection, le Seigneur nous invite à la confiance.

Quel est le conseil le plus répété dans la Bible ? On pourrait penser que c’est une interdiction telles que : “Tu ne feras pas…” ou alors une invitation à aimer son prochain. Mais ce n’est pas ça. Le conseil le plus donné dans la Bible, c’est : “N’ayez pas peur”. En effet, que ce soit dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, on nous dit partout qu’il ne faut pas avoir peur. Le conseil revient au total 365 fois. Comme si Dieu nous le disait chaque jour de l’année. Et ce conseil est loin d’être une parole jetée en l’air. C’est une invitation à la confiance en Dieu qui nous tient dans sa main à tout instant. Pour comprendre ça, on peut citer un passage de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 31-33) :

“Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.”

Alors, écoutons ce conseil que le Seigneur nous redit chaque matin : “N’aie pas peur.”

