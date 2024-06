Les chimères de Notre-Dame sont de retour !

À quelques mois de sa réouverture, Notre-Dame de Paris retrouve peu à peu ses plus beaux atours. Après la flèche et les cloches, les chimères ont à leur tour retrouvé leur digne place sur les hauteurs de la cathédrale le 23 juin. Après le terrible incendie qui a ravagé l’édifice le 19 avril 2019, la plupart des célèbres créatures de pierre ont dû bénéficier d’une restauration, voir de quelques coups de maillet pour les resculpter. Comme les gargouilles, les chimères sont emblématiques de Notre-Dame de Paris. Mais contrairement à leurs cousines, elles n’existaient pas au Moyen Âge et ont été rajoutées par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle.