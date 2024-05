Les cloches du beffroi nord de Notre-Dame de Paris ont été restaurées par la fonderie Cornille-Havard, dans la Manche. Mgr Ribadeau-Dumas, recteur de la cathédrale, a eu la joie d'en faire sonner une ce vendredi 3 mai avant leur réinstallation l'été prochain. Aleteia était là.

Notre-Dame va bientôt retrouver sa voix. Les huit cloches de son beffroi nord sont prêtes à retrouver leur place dans la tour nord dès l’été. Mais pour les entendre de nouveau sonner, il faudra attendra la date tant attendue de la réouverture de la cathédrale, prévue le 8 décembre 2024. Mgr Ribadeau-Dumas, recteur de la cathédrale, a eu le privilège et la joie d’en faire résonner le son ce vendredi 3 mai, à l’occasion d’une visite de la fonderie Cornille-Havard de Villedieu-les-Poêles, en Normandie, en charge de leur restauration.

À nouveau, Notre-Dame va chanter. À nouveau, les cloches vont pouvoir appeler à la prière, faire entendre le son de la joie, pour communier dans une même paix.

Visiblement ému, Mgr Ribadeau-Dumas a pu faire sonner la cloche Etienne, 1.494 kg tout de même, avec Philippe Jost, président de l’Établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame, et Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Etienne est la cinquième cloche la plus lourde du beffroi nord. Comme elle, toutes les autres cloches qui avaient été déposées en juillet 2023 ont été nettoyées, dégraissées et cirées, et deux d’entre elles ont subi un traitement thermique après avoir été sérieusement altérées par les flammes : Gabriel, la plus lourde (4.100 kg) et Marcel (1.925 kg). Les équipements mécaniques, notamment le battant situé à l’intérieur des cloches pour les faire sonner, ont aux aussi été restaurés “afin de restituer un point de frappe parfait et garantir un son net, précis, harmonieux”, précise notamment Paul Bergamo, à la tête de la fonderie.

“Le 15 avril 2019, Notre-Dame est devenue muette. En entendant pour la première fois le son d’une de ses cloches, une grande émotion m’a envahi. À nouveau, Notre-Dame va chanter”, s’est réjoui Mgr Ribadeau-Dumas. “À nouveau, les cloches vont pouvoir appeler à la prière, faire entendre le son de la joie, pour communier dans une même paix. Les cloches sont un son si fort, pour les croyants comme pour les incroyants. Merci, merci de tout ce savoir-faire qui permet de rendre sa voix à notre cathédrale.”

