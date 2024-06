La société SAJE a lancé le 19 juin un financement participatif pour produire une toute nouvelle série, dont l’épisode pilote est déjà disponible. "Le Bureau de la Censure" met en scène une société dystopique dans laquelle les références spirituelles au cinéma sont interdites. Mais on découvre vite que, même dans les plus gros blockbusters, foi et cinéma sont subtilement liés.

Imaginez un monde où le moindre film contenant des références chrétiennes, même les plus subtiles, serait frappé d’interdiction. C’est exactement le scénario proposé dans la toute nouvelle série produite par SAJE, le “Bureau de la Censure”. Dans cette dystopie aux accents humoristiques, un censeur et son apprentie traquent les moindres allusions à la foi chrétienne que contiennent les blockbusters. Les deux personnages, campés par Xavier et Marlène Goulard, offrent une présentation pédagogique des références chrétiennes contenues dans les plus gros blockbusters de ces 20 dernières années.

Après la diffusion de l’épisode pilote sur Youtube, SAJE a lancé le 19 juin un credofunding pour financer la production des épisodes suivants, qui court jusqu’au 29 juillet. Chaque épisode dure une dizaine de minutes, et dix épisodes sont en prévision, nécessitant de réunir la somme de 150.000 euros. Le spectateur pourrait bientôt découvrir les pépites spirituelles cachées dans The Batman, Star Wars, Man of Steel, le dessin animé Anastasia, ou encore la série humoristique The Office. Dans un monde qui semble vouloir se passer de Dieu, cette série nous apprend que le cinéma contemporain est loin d’être étranger à la foi chrétienne. Dieu se cache même dans les moindres détails !