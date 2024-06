[DOCUMENT] Le message des évêques de France pour les élections législatives

Alors que les Français s'apprêtent à voter pour les élections législatives le 30 juin et le 7 juillet, les évêques de France ont pris la parole sur la difficile situation du pays ce jeudi 20 juin.

Pressé par l’opinion publique et certains fidèles catholiques, le conseil permanent de la Conférence des évêques de France, publie ce jeudi 20 juin une déclaration et une prière “au sujet de la situation en France”. Elle intervient dix jours après la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par le président de la République aux soirs des élections européennes alors que les catholiques semblent divisés. Aleteia vous propose de retrouver cette déclaration en intégralité.

Au sujet de la situation en France : Prière des évêques du Conseil Permanent de la CEF à l’attention des fidèles

Le résultat des élections européennes est un symptôme de plus d’une société inquiète, douloureuse, divisée. La dissolution de l’Assemblée nationale a placé notre pays dans un trouble inattendu. Comme tous nos concitoyens, nous, catholiques, avons à exercer notre responsabilité démocratique.



Comme chrétiens, cependant, nous avons une vive conscience que les élections législatives ne

résoudront pas tout. C’est dans l’espérance du Règne de Dieu inauguré par le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus que nous voulons être des citoyens responsables et apporter notre contribution à la qualité de la vie démocratique et sociale de notre pays.



Le malaise social que nous constatons a certes partie liée à des décisions politiques, mais il est plus profond. Il tient aussi à l’individualisme et à l’égoïsme dans lesquels nos sociétés se laissent entraîner depuis des décennies, à la dissolution des liens sociaux, à la fragilisation des familles, à la pression de la consommation, à l’affaiblissement de notre sens du respect de la vie humaine, à l’effacement de Dieu dans la conscience commune. Les parlementaires et les responsables politiques ne peuvent pas tout. Ils ont à chercher le meilleur pour nous tous, pour l’unité, la prospérité et le rayonnement de notre pays dans un monde en profonde mutation. Ils ne peuvent agir qu’en fonction de la détermination de tous agir pour le bien commun.



Demain, le 8 juillet, quels qu’auront été nos choix électoraux, nous tous Français, nous aurons encore et toujours à respecter nos concitoyens qui auront d’autres opinions que les nôtres et à œuvrer ensemble à la continuité et à l’amélioration de notre vie sociale commune. Nous aurons encore à vouloir que notre pays honore ses engagements et serve la paix et la justice dans le monde. Nous aurons toujours à nous garder de la violence, à veiller à ne pas diffuser la colère et la haine, à ne pas nous résigner à l’injustice mais à lutter pour la justice par les moyens de la vérité et de la fraternité. Demain, chacun devra toujours s’inquiéter de ceux qui vont moins bien que lui.



Nous, catholiques, nous le ferons en puisant dans la grâce de Dieu et dans notre foi en son salut, pour surmonter peurs, colères, angoisses et pour être des “artisans de paix” et des acteurs de l’amitié sociale. Nous pourrons nous appuyer sur la communion qu’est notre Église