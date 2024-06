Alors que les Français s'apprêtent à voter pour les élections législatives le 30 juin et le 7 juillet, les évêques de France adressent aux fidèles une prière pour confier l'avenir du pays.

Les évêques de France ont adressé aux fidèles ce jeudi 20 juin une prière pour confier l’avenir de la France à l’occasion des élections législatives anticipées. Depuis l’annonce de la dissolution par Emmanuel Macron de l’Assemblée nationale le 9 juin, le pays connaît une montée des tensions. Les Français sont appelés à voter les 30 juin et 7 juillet pour élire de nouveaux députés. Face à ces temps de divisions de la société, et aux enjeux qu’implique ce nouveau scrutin, l’Église de France demande, entre autres, l’intercession de la Vierge Marie et de Jeanne d’Arc, protecteurs du pays, pour éclairer la conscience des responsables politiques.

Voici le texte de la prière proposée par les évêques :