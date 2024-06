[VIDÉO] 105 prêtres ordonnés en France en 2024 !

105 nouveaux prêtres sont ordonnés cette année en France ! La baisse des vocations continue néanmoins même si le chiffre de cette année est supérieur aux 88 ordinations de 2023. Des jeunes prêtres moins nombreux mais différents de leurs aînés et qui pose la question : comment susciter davantage de vocations dans le pays ?

105 prêtres sont ordonnés cette année ! La Conférence des Évêques de France (CEF) a dévoilé ce mercredi 19 juin les chiffres des ordinations pour 2024. 105 nouveaux prêtres, c’est plus que les 88 ordinations de 2023 même s’il reste inférieur aux moyennes observées ces dernières décennies avec environ 120 nouveaux prêtres chaque année.

Et où sont-ils cette année ? Parmi les 105 ordonnés de 2024, 73 seront des prêtres diocésains, 26 des religieux ou des membres de communautés, 2 sont membres de société de vie apostolique et 4 sont ordonnés dans les communautés traditionalistes. La province la mieux pourvue cette année, c’est Marseille avec 19 ordinations, suivie des 16 ordinations de la Province de Paris. À l’inverse, celles de Reims, Tours et Besançon doivent se contenter d’une seule ordination cette année. Les chiffres sont en légère baisse mais le profil des nouveaux prêtres change également. Par exemple, ils sont souvent plus soucieux de vivre une vie communautaire, ils accordent aussi une grande importance à la liturgie et veulent davantage être visibles dans la société. Cet élan missionnaire très précieux n’enraye pourtant pas la baisse continue du nombre de prêtres en France. Le phénomène est connu mais reste vertigineux, entre 2017 et 2022 la France a perdu 3.100 prêtres. Ils ne sont plus que 11.600…. Contre 25.000 en l’an 2000.

Alors comment susciter davantage de vocations en France ? Il y a déjà la prière pour les vocations. Elle se développe beaucoup ces dernières années dans tous les diocèses de France. Mais aussi la proximité des prêtres avec les familles et les aumôneries. Car c’est là que naissent les vocations et donc là aussi que ce ministère si particulier peut devenir familier auprès des jeunes. La plupart de ces nouveaux prêtres seront ordonnés dans les prochains jours. Alors renseignez-vous auprès de votre diocèse pour vivre ces cérémonies d’ordination et accueillir ces nouveaux prêtres.