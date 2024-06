Un nouveau record pour le Sacré Cœur !

Aux États-Unis, un chef d'entreprise catholique a trouvé un moyen inédit de rendre hommage au Sacré Cœur de Jésus célébré par l'Église catholique au moins de juin.

Le mois de juin est le mois où l’Église catholique célèbre le Sacré Cœur de Jésus. Aux États-Unis, James Brueggemann, 64 ans, est bien décidé à rappeler cette dévotion à la mémoire des catholiques. Ce chef d’entreprise est à la tête de Bavarian Waste, une usine de fabrication de conteneurs située dans le Kentucky. Et la première chose que l’on peut voir en allant sur la page d’accueil du site de l’entreprise est un message de foi invitant le visiteur à se renseigner sur le Sacré Cœur de Jésus. “Le Sacré-Cœur de Jésus symbolise son amour et sa miséricorde infinis envers l’humanité. En juin, nous vénérons son Cœur transpercé par nos péchés”, peut-on ainsi lire.

Et pour rendre hommage à ce Cœur qui a tant aimé les hommes, James Brueggemann a choisi de déployer le plus grand drapeau du Sacré Cœur au monde : il mesure 10 mètres sur 15 ! Le vendredi 31 mai, plus de 600 personnes ont participé à la cérémonie d’accrochage de l’immense drapeau à l’entrepôt à Walton, béni par un prêtre qui a également confié l’entreprise au Sacré Cœur de Jésus. La vidéo, filmée depuis un drone, montre 20 personnes tenant un grand drapeau.

La fête du Sacré Cœur provient des révélations reçues par sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) du Christ lui-même, qui lui apparut très régulièrement. Le 16 juin 1675, Jésus lui demanda de promouvoir un élan spirituel en l’honneur de son Sacré-Cœur : “(…) Je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable, communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels.”