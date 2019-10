Marguerite-Marie Alacoque, messagère du Sacré Cœur de Jésus

Marguerite Alacoque est une jeune fille pieuse de Verosvres, en Charolais, qui nait en 1647. Très tôt, elle fait vœu de consacrer sa pureté à la Sainte Vierge. Tombant un jour gravement malade, elle maintient ce vœu en priant la mère de Dieu de la guérir pour lui permettre de prendre l’habit des religieuses. Chose qu’elle fait en entrant, en 1671, au monastère de la Visitation-Sainte-Marie, à Paray-le-Monial. C’est ici que sa vie de pieuse jeune fille est bouleversée : elle va devenir messagère du Christ.

En 1673, le Sacré Cœur de Jésus lui apparaît pour la première fois. Elle aura le grand privilège de le contempler trois fois encore. On ne compte pourtant que trois « grandes apparitions » et les trois messages délivrés à cette occasion :

1ère apparition : Jésus, gardant Marguerite-Marie de longs moments contre sa poitrine, lui fait découvrir « les merveilles de Son amour ». Plongeant le cœur de Marguerite-Marie dans le sien, Il le rend tout embrasé de l’ardente charité envers les âmes à sauver.

2e apparition : Jésus lui apparaît, ardent comme un soleil, pleurant l’ingratitude des hommes après les douleurs endurées pour eux. Il demande alors deux actes réparateurs envers son divin Cœur, à savoir la communion tous les premiers vendredis du mois, et l’heure d’adoration chaque jeudi soir, en mémoire de son agonie à Gethsémani.

3e apparition : ce sont les mêmes douleurs qui avaient été évoquées dans la deuxième apparition :

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi ».