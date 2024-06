Connue pour ses paysages à couper le souffle, l'île de Malte l’est aussi pour la touchante ferveur de ses habitants. Une ferveur qui s’exprime notamment lors des "festi", les fêtes et processions qui se tiennent chaque année pour la fête du saint patron de l’église du village ou du quartier. Un moment de joie et de ravissement à vivre au moins une fois dans sa vie.

Plus petit État de l’Union européenne avec seulement 316 km2 de superficie, Malte ne l’est assurément pas par la ferveur qui anime ses habitants et la joie qu’ils mettent pour en témoigner. La festa, qui donne au pluriel “festi”, en est le parfait exemple. Les festi sont des fêtes religieuses avec des processions célébrées dans tout le pays tout au long de l’année, et tout particulièrement entre mai et septembre, correspondant à la fête du saint patron de l’église du village ou du quartier ou d’une grande solennité. Les guides estiment qu’il y a au moins une fête patronale par week-end !

De quoi s’agit-il exactement ? La fête dure généralement entre un week-end et une semaine. Au centre des festivités se trouve un saint, dont la statue va prendre la tête d’une procession qui va sillonner les rues du village. L’événement rassemble les fidèles mais pas uniquement : tous les habitants, les pèlerins et les touristes y sont accueillis chaleureusement. L’événement est souvent accompagné d’un banquet, d’une fanfare ou encore d’un feu d’artifice. Le dernier jour, une nouvelle procession est organisée pour ramener la statue du saint à l’église où elle est réinstallée dans une niche jusqu’à l’année suivante. ” Certaines paroisses organisent une festa pour les enfants en collaboration avec l’église, et les enfants portent une statue plus petite à travers la ville”, explique l’Unesco. “Malgré sa sécularisation croissante, la festa reste un élément important du patrimoine culturel des villages maltais, réunissant les familles, les étrangers et les communautés locales dans une célébration mêlant ferveur populaire et identités locales.”

La procession du Christ Rédempteur de Senglea. Courtesy of Archidiocèse de Malte / Ian Noel Pace

Commençons par l’une des plus emblématiques, celle prévue pour la fête de l’Assomption, appelée à Malte Santa Marija ou Santa Marija Assunta. Notre-Dame de l’Assomption étant la patronne de tout l’archipel maltais, son Assomption, le 15 août, qui est aussi un jour férié, donne lieu à de nombreuses festi un peu partout. Il faut savoir que toutes les paroisses existantes jusqu’au début du XVIIe siècle dans l’archipel maltais possédaient au moins une église ou un autel de l’Assomption. En 1800, Malte comptait 92 églises dédiées et 22 autels. Trois des plus anciennes paroisses que l’on connaisse dans les îles maltaises sont aussi dédiées à l’Assomption de la Sainte Vierge : celle de Birkirkara qui existait déjà en 1402 (aujourd’hui basilique Sainte-Hélène), l’église Matrix à Gozo, mentionnée en 1435 et la paroisse de Birmiftuħ, aujourd’hui Gudja, toutes mentionnées dans le Rollo de Mello de 1436.

Le Christ Rédempteur et Notre-Dame des Douleurs

Comment évoquer les festi sans parler non plus des processions liées au Christ Rédempteur ! En 1813, alors que Malte luttait contre une épidémie de peste, les habitants de Senglea firent une promesse solennelle : si leur ville était épargnée par les ravages de cette épidémie mortelle, ils organiseraient chaque année une procession avec la statue du Christ Rédempteur. Leurs prières ont été entendues et leur souhait a été exaucé !

Depuis, cette procession a lieu chaque année, le dimanche suivant la Fête-Dieu, en témoignage de leur gratitude et de leur foi. Sur place, le nombre d’ex voto ne cesse d’augmenter, aujourd’hui encore. Et on rapporte toujours de nombreux témoignages de guérison inexpliquées. Ces nombreuses grâces invisibles ont tout naturellement désigné l’oratoire où est conservé le Rédempteur comme lieu privilégié pour le Jubilé de la Miséricorde en 2016. Les habitants de Malte, eux, ont pris l’habitude de présenter leurs nouveau-nés, demandant la bénédiction et la protection du Seigneur.

Procession du Vendredi saint à La Valette (Malte). Shutterstock I Igor Grochev

Une autre procession occupe une place importante dans le cœur des Maltais. Il s’agit de celle dédiée à Notre-Dame des Douleurs qui a lieu le vendredi précédant la Semaine sainte. Marie ne souffrit pas seulement avec son fils crucifié, mais tout au long de sa vie, elle s’unit avec lui à la peine des hommes pour leur rédemption. La procession de Notre-Dame des Douleurs la plus populaire est celle de l’église franciscaine de Ta’ Ġieżu à La Valette, qui fut la première à organiser cette procession dans les îles. Notez que cette église franciscaine abrite également un crucifix réputé miraculeux, Il-Kurċifiss Mirakuluż Ta’ Ġieżu. Les processions de Notre-Dame des Douleurs et du Christ Rédempteur sont des processions nationales, et sont à ce titre systématiquement dirigées par l’archevêque de Malte.

Les processions de la Passion et la Résurrection du Christ

La procession du Vendredi saint et la procession du Christ ressuscité le matin de Pâques font partie des deux processions les plus importantes à Malte. Pendant le Vendredi saint, les rues de Malte se transforment en une immense scène. En fin d’après-midi, plusieurs paroisses commémorent la Passion du Christ à travers de spectaculaires processions représentant la Passion. Des effigies de Jésus-Christ sous la Croix défilent dans les routes étroites des villages maltais, suivies de diverses statues, dont celle de la Vierge des Douleurs. Plus de 800 personnes participent ainsi à la procession de Żebbuġ (Malte).

Le jour de Pâques à Malte est marqué par le carillon incessant des cloches des églises et par des processions festives et rapides, avec des jeunes courant dans les rues portant des statues du Christ ressuscité (l-Irxoxt). C’est le moment de joie commémorant la victoire du Christ sur la mort. Le Christ ressuscité est accompagné par l’orchestre local qui joue des marches festives. Les gens vont sur leurs balcons pour lancer des confettis sur le cortège. Les enfants suivent le cortège en portant des figollas ou des œufs de Pâques. Pour mémoire, la figolla est un dessert traditionnel maltais typique à base d’amandes et recouvert de sucre en poudre. Ce dessert peut avoir la forme d’un lapin, d’un poisson, d’un agneau ou d’un cœur. Traditionnellement, ces figollas sont bénies par le curé de la paroisse lors de cette célébration.

Un pèlerinage vers le ciel

Arrêtons-nous encore quelques instants à La Valette. La ville est constituée de quatre paroisses qui sont celles de ses quatre saints protecteurs à savoir saint Paul, saint Dominique, saint Augustin, et Notre-Dame du Mont-Carmel. Une festa rend hommage à chacun d’entre eux tous les ans mais seule celle dédiée à l’épave de Saint Paul, se déroule en dehors de la période habituelle des festi puisqu’elle n’a pas lieu pendant l’été mais le 10 février. Il existe de nombreuses autres fêtes importantes comme celles dédiées à Saint Pierre et Saint Paul (l-Imnarja) le 29 juin, Saint Paul à Rabat, la première semaine de juillet, saint Julien la dernière semaine d’août, et bien d’autres encore.

La statue titulaire de l’Assomption de la basilique paroissiale de Mosta sort pour la procession du 15 août. Courtesy of Sanctuaire Sainte-Marie-de-l’Assomption de Mosta

Dans la liturgie catholique, la messe commence habituellement par une procession qui part de l’entrée de l’église ou bien de la sacristie. Elle revêt un aspect symbolique en nous rappelant que notre vie est un pèlerinage vers le ciel. Si les festi sont des fêtes populaires, elles n’en ont pas perdu pour autant leur dimension religieuse et l’authentique dévotion qui les caractérise. Ces processions constituent un beau moyen de préparer son cœur en rappelant à chacun qu’il est de passage sur terre. Un passage recueilli mais qui peut aussi être festif et joyeux à l’image des festi !

