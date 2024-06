Au cours de leur vie, les saints aussi ont surmonté des obstacles, des maladies, ou même des troubles, comme l’anxiété et la dépression.

L’angoisse, tant qu’elle n’outrepasse pas un certain degré, n’est pas mauvaise, car une personne peut la ressentir dans des situations dangereuses et ainsi rester plus facilement vigilant. Cependant, lorsque l’anxiété est constante, elle devient un trouble et peut nécessiter une thérapie. Au cours de leur vie, certains saints ont dû affronter ce type de crises, non sans l’aide de Dieu.

SAINTE DYMPHNE DE GhEEL



Cette sainte et princesse du VIIe siècle, d’origine irlandaise, est considérée comme la sainte patronne des personnes atteintes de maladies mentales. Après la mort de sa mère, son père déclenche une maladie mentale et devient fou. Il fait vivre à sa fille des persécutions et de longs jours d’angoisse, envisageant même de l’épouser, avant de l’assassiner. Des guérisons miraculeuses se seraient réalisées près de la tombe de sainte Dymphne de Gheel, attirant de nombreuses personnes venues en pèlerinage pour demander son intercession. Elle est patronne de la ville de Geel dans la province d’Anvers, mais aussi des psychologues et psychothérapeutes.

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS



Sainte Thérèse, qui avait un tempérament plutôt mélancolique, a fait face à des scrupules et à de l’anxiété tout au long de sa vie. Elle était aussi très sensible et éprouvait de nombreux doutes et de la crainte concernant son salut et sa relation avec Dieu. Nombreux sont ceux qui ont cette même peur de ne pas gagner le ciel et de ne pas convenir aux exigences de Dieu. Demandez à sainte Thérèse de faire descendre une pluie de roses sur vous, qui vous apportera la paix. Grâce à sa petite voie, elle a elle-même pu faire confiance à Dieu et atteindre la sainteté.

SAINT JEAN DE LA CROIX



Ce saint espagnol du XVIe siècle et docteur de l’Église catholique a passé de longues nuits sombres dans l’anxiété, comme il en témoigne lui-même dans ses poèmes. Cependant, sa grande angoisse spirituelle l’a conduit à une plus forte union avec Dieu. Si vous aussi, vous êtes confronté à l’anxiété, saint Jean de la Croix peut vous aider : il vous fera comprendre qu’à travers la souffrance, qui fait souvent partie de la vie spirituelle, l’âme peut se purifier et approfondir sa relation avec le Seigneur. Il enseigne que l’anxiété ne peut disparaître en un instant, mais que c’est un chemin qui exige beaucoup de patience et de confiance en Dieu.

SAINTE FAUSTINE KOWALSKA



Cette sainte mystique savait qu’il ne faut pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. En effet, l’homme ne peut contrôler ni son avenir ni changer son passé. Dans son Petit Journal, sainte Faustine Kowalska écrivait :

“Lorsque je regarde l’avenir, la peur me prend. Mais pourquoi sonder le futur ? Pour moi ce n’est que le moment présent qui est cher, car l’avenir ne s’établira peut-être pas dans mon âme. Le temps passé n’est plus en mon pouvoir, pour changer quelque chose, corriger ou ajouter. Car ni le sage, ni les prophètes ne sont parvenus à le faire. Donc, il faut remettre à Dieu ce que contenait le passé. Ô moment présent, tu m’appartiens tout entier. Je désire tirer profit de toi selon mes possibilités. Et bien que je sois faible et petite, tu me donnes la grâce de Ta toute-puissance. Et donc avec confiance en ta miséricorde, j’avance dans la vie comme un petit enfant, et chaque jour, je Te fais le sacrifice de mon cœur, brûlant d’amour pour Ta plus grande gloire”.

Si vous avez des angoisses, ces grands saints sauront vous aider. Comprendre ce qui provoque votre anxiété fait aussi partie du chemin pour pouvoir changer votre état et apprendre ainsi à gérer petit à petit vos émotions.