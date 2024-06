Quelle sont les fonctions d'un camerlingue, ce cardinal qui gouverne le Siège apostolique quand celui-ci est vacant avant l'élection d'un nouveau Pape ? Comment un camerlingue est-il désigné et d'où vient cette charge ?

Le camerlingue est le “cardinal particulièrement chargé par le Pape de l’administration des biens temporels du Saint Siège”, explique l’Église en son glossaire. “Il préside la chambre apostolique et gouverne quand le Saint Siège est vacant”. De l’italien camerlengo, son étymologie le rattache à son cousin le chambellan, ce gentilhomme attaché au service de la chambre du monarque. Il partage avec lui le radical latin camera, c’est-à-dire “chambre” : le camerlingue est, littéralement, le chambellan du Pape. Il assure ainsi l’administration de l’Église pendant la vacance du Siège de saint Pierre, à la mort du Pape ou, exceptionnellement, à sa démission. C’est le cardinal irlando-américain Kevin Farrell, nommé par le pape François le 14 février 2019, qui occupe actuellement cette fonction au sein de la curie romaine. Il a succédé au français Jean-Louis Tauran, décédé en juillet 2018.

Kevin Farrell. Vincenzo Pinto / AFP

En cas de vacance du siège épiscopal, tous les cardinaux en charge des dicastères quittent leurs fonctions, à l’exception du camerlingue. Le gouvernement de l’Église revient alors Sacré Collège, réuni en Congrégation générale, mais dont les fonctions sont toutefois limitées puisque celle-ci ne peut prendre aucune décision dont les effets excèderaient la période de vacance du Saint-Siège :

Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n’a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du souverain pontife, durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. […] Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l’Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l’élection du nouveau Pontife. (Jean Paul II, Constitution apostolique Universi Dominici Gregis §1-2)

C’est aussi le camerlingue qui est chargé de constater et de faire part du décès du Pape au Doyen, cardinal élu par ses pairs, qui en informe à son tour le corps diplomatique et qui convoque le Sacré Collège en vue du conclave, dont le camerlingue détient les clefs. Pendant ce temps, “il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pendant la vacance du Siège apostolique, de veiller à l’administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège” (Universi Dominici Gregis §17). Après l’élection du nouveau Pape, c’est aussi lui qui passe l’anneau du pêcheur au successeur de saint Pierre avant de le conduit à ses appartements dont il lui remet les clefs.