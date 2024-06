Le Pape aux humoristes : “En faisant sourire les gens, vous faites sourire Dieu”

Alors qu’il recevait une centaine d’humoristes au Vatican ce 14 juin, le pape François leur a lancé : "En faisant sourire les gens, vous faites sourire Dieu."





“Lorsque vous parvenez à faire jaillir des sourires intelligents sur les lèvres, même d’un seul spectateur, vous faites aussi sourire Dieu”, a déclaré le pape François le 14 juin 2024 lors d’une audience accordée à 107 humoristes au Vatican. Il leur a déclaré qu’il était “possible” de rire de Dieu, mais “sans heurter les sentiments religieux des croyants, en particulier des pauvres”.

Une assistance peu commune s’est pressée de bon matin dans la Salle clémentine du Palais apostolique : plus de cent humoristes, originaires de quinze pays, venaient pour rencontrer le Pape. Parmi eux, Manu Payet (venu avec sa mère depuis La Réunion), était le seul comique français présent aux côtés de stars internationales telles que les comédiens américains Chris Rock et Whoopi Goldberg ou encore les présentateurs Stephen Colbert et Jimmy Fallon.

François, de joyeuse humeur au point de faire une grimace pour égailler l’assistance, a affirmé que ses hôtes comptaient parmi les personnalités “les plus aimées, recherchées, applaudies”. Une réussite qu’il a expliquée par la nature de leur art : “vous avez et cultivez le don de faire rire”.

Ce talent, le Pape l’a décrit comme particulièrement précieux “au milieu de tant de nouvelles sombres, plongés comme nous le sommes dans tant d’urgences sociales et même personnelles”. “Il est plus facile de faire le tragique que le comique”, a-t-il déclaré spontanément, avant d’insister sur la place centrale du rire dans la vie de l’homme et de décrire l’humour comme “le meilleur antidote à l’égoïsme et à l’individualisme”.

Le pape François et Whoopi Goldberg, 14 juin 2024. Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

Un rire qui n’offense pas

Le pape François a confié réciter “depuis quarante ans” la célèbre prière de saint Thomas More : “Donne-moi Seigneur, le sens de l’humour”. “C’est une grâce que je demande tous les jours”, a-t-il insisté, enjoignant avec insistance les comédiens à apprendre cette prière.

Le pape François a fait ensuite l’éloge d’un humour qui “n’offense pas, n’humilie pas, ne cloue pas les gens à leurs défauts”, en particulier en cette époque où la communication génère des tensions. Il en va de même de l’humour concernant Dieu et la religion, a-t-il insisté, affirmant qu’il était “possible” d’en rire, mais seulement “sans heurter les sentiments religieux des croyants, en particulier des pauvres”.

Manu Payet : « hyper impressionné »

À la sortie de l’audience, Manu Payet a confié à I.Media et à plusieurs autres journalistes présents sa “grande émotion” après cette audience où il s’est rendu accompagné de sa maman. Le comédien, qui se déclare “de confession catholique”, a souligné la “modernité de ce pape” et confié avoir été “hyper impressionné” au moment de le saluer.

“Amazing !“, se sont exclamés Chris Rock et Whoopi Goldberg, devançant de peu Stephen Colbert, qui a expliqué ne pas avoir compris les improvisations en italien du pontife. Le présentateur vedette a confié être très honoré d’avoir été choisi pour enregistrer la version audio anglaise de la dernière biographie du pape François. Il a aussi déclaré qu’il rêvait d’interviewer le pape François à propos de son rapport à la cuisine, affirmant qu’il était certain que le pontife faisait de très bons “tortellini“.