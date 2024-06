L’audience à laquelle le pape François est certain de rigoler !

Le pape François reçoit au Vatican le 14 juin une centaine d’humoristes venus de quinze pays, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège. Parmi eux, trois comédiens français : François Cluzet, Redouane Bougheraba, et Manu Payet.

Qu’ont en commun François Cluzet, Redouane Bougheraba, et Manu Payet ? Le sens de l’humour, indéniablement, mais aussi une rencontre inédite avec le pape François. Ce dernier les recevra le vendredi 14 juin en audience en même temps qu’une centaine d’autres acteurs et humoristes venus d’une quinzaine de pays différents.

Parmi eux, de nombreux comédiens à la renommée internationale ont été conviés par le dicastère pour la Culture et l’Éducation et le dicastère pour la Communication qui a souhaité ainsi rendre hommage à “la valeur unificatrice du rire” : 70 d’entre eux seront italiens, mais plusieurs grands noms de la télévision américaine seront aussi présents, à l’image de Jimmy Fallon, comédien et animateur, Stephen Colbert ou encore de l’actrice Whoopi Goldberg connue pour ses rôles dans Sister Act et Ghost. Pour la délégation française, trois humoristes et comédiens bien connus du public rendront visite au Pape, parmi lesquels François Cluzet. Ce dernier s’est illustré dans de nombreux films, mais le plus drôle et le plus touchant reste certainement Intouchables (2011), que l’on pensait indétrônable jusqu’à l’arrivée au box office d’Un p’tit truc en plus. Véritable succès du cinéma français, ce film raconte l’amitié improbable entre un intellectuel tétraplégique et un jeune homme de la cité.

Le marseillais Redouane Bougheraba sera également du voyage. Il est connu pour ses spectacles sur scène et pour ses rôles dans les comédies Patients (2017) ou encore La vie scolaire (2019) de Grand Corps Malade. Emmanuel Payet, lui aussi présent le 14 juin, est connu pour ses rôles dans de nombreuses comédies françaises aux côtés de Jean Dujardin, Gilles Lelouche ou encore Jonathen Cohen. Il assure depuis plusieurs mois une tournée en France pour son one man show “Emmanuel 2”, qui suit les déboires d’un père “boomer” inspiré de sa propre vie de famille.

Le pape François et l’humour

Le pape François aime rire et prône régulièrement la valeur de l’humour dans ses prises de parole. Déjà en recevant 200 artistes d’une trentaine de pays le 23 juin 2023, il leur avait recommandé de développer “le sens de l’humour” et en particulier l’ironie, “une vertu magnifique”. Le 6 octobre 2022, devant les participants à un colloque organisé par le dicastère pour les Causes des saints, François avait évoqué “le sens de l’humour” comme “une dimension de la sainteté”. “Un saint triste est un triste saint”, avait-il lancé selon le fameux adage, invitant à “savoir profiter de la vie avec le sens de l’humour”, et à “prendre la part de la vie qui fait rire”. Le pape François est d’ailleurs un amateur des arts du cirque, et il est au courant de voir débarquer dans la salle Paul VI du Vatican jongleurs et clowns, pour le plus grand bonheur du Pape hilare ! Loin d’être avare en blagues, le pape François sait placer quelques touches d’humour lorsque le besoin s’en fait sentir, spécialement lorsqu’il faut rire de ses problèmes de santé… En 2022, il avait confié sur le ton d’une franche rigolade à des séminaristes mexicains soigner son genou en buvant... De la tequila.

“Le sens de l’humour est l’attitude humaine la plus proche de la grâce de Dieu”, déclarait d’ailleurs François dans un livre-entretien paru en 2020. Dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate (2018), le Pape recommandait même de réciter une prière attribuée à saint Thomas More, formulée ainsi : “Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres”.

