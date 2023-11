Amateur d'arts du cirque, le pape François a pu profiter ce mercredi 29 novembre d'un moment de détente malgré son état grippal grâce à plusieurs artistes venus proposer une performance après l'audience générale.

Le pape François est un passionné de football, c’est bien connu, mais il est aussi amateur des arts du cirque, ce qu’il a prouvé une nouvelle fois ce mercredi 29 novembre 2023. À la fin de l’audience générale, c’est un drôle de ballet qui s’est offert aux yeux du Pape, des évêques et des auditeurs. Jongleurs et acrobates se sont succédé dans la salle Paul VI du Vatican pour un moment de détente et d’émerveillement, devant un pape visiblement ravi bien que fatigué.

« Un enthousiasme renouvelé ce mercredi : « Le cirque exprime une dimension de l’âme humaine ; celle de la joie gratuite, la joie simple, faite avec la mystique du jeu », a-t-il commenté ce mercredi d’une voix très fatiguée. Peu de temps auparavant, le Pape n’a pas pu lire sa catéchèse, lue par Mgr Ciampenelli, en raison de son état grippal. François souffre d’une inflammation du poumon qui a nécessité un contrôle médical dont les résultats sont rassurants. Les médecins ont toutefois recommandé du repos, entraînant l’annulation de la venue du Pape à la COP 28. En juin 2016, lors du Jubilé des gens du cirque, François avait salué ces arts qui font « naître des sentiments d’espérance et de confiance.

[EN IMAGES] C’est le cirque au Vatican !