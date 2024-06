Prière pour demander une grâce par l’intercession de Carlo Acutis

Suite à la reconnaissance d'un second miracle, Carlo Acutis va devenir saint. Cette prière permet de lui demander des grâces pour soi ou pour ses proches.

La reconnaissance d’un deuxième miracle attribué à l’intercession de Carlo Acutis, le “geek de Dieu”, fin mai 2024, ouvre la voie à sa canonisation. Le pape François doit annoncer la date de sa canonisation le 1er juillet prochain lors d’un consistoire “ordinaire” prévu ce jour-là. Nul doute que le jeune bienheureux italien, décédé en 2006 à 15 ans des suites d’une leucémie, se montre attentif aux suppliques de ceux qui le prient.

Dieu, notre Père,

merci de nous avoir donné Carlo,

modèle de vie pour les jeunes,

et message d’amour pour tous.

Tu l’as fait aimer ton Fils Jésus, en faisant de

l’Eucharistie son « autoroute vers le Ciel ».

Tu lui as donné Marie, comme Mère très aimée,

et tu en as fait, par le Rosaire, un chantre

de ta tendresse. Accueille sa prière pour nous.

Regarde surtout les pauvres, qu’il a aimés et secourus.

Accorde-moi aussi, par son intercession,

la grâce dont j’ai besoin…

Et rends notre joie entière,

en plaçant Carlo parmi les Saints

de l’Église universelle, pour que son sourire

resplendisse encore pour nous

à la gloire de ton nom.

Amen