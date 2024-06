[VIDÉO] Quand saint Antoine fait se prosterner… une mule !

Saint Antoine de Padoue est souvent invoqué pour retrouver des objets perdus. Mais il est également connu pour ses nombreux et fascinants miracles. Le peintre Van Dyck a réalisé un tableau sur l'un d'eux : le miracle de la mule. Une belle symbolique décryptée par Mélina de Courcy.

Aujourd’hui on parle de saint Antoine de Padoue… et d’une mule ! En 1627, le peintre van Dyck, réalisa le tableau du “Miracle de la Mule”. Il représente un épisode de la vie de Saint Antoine de Padoue. Lors d’un voyage à Toulouse, Antoine est mis à l’épreuve par un hérétique qui lui demande de prouver que Jésus est réellement présent dans l’eucharistie. Il promet de se convertir si un miracle se produit. Le peintre donne 4 détails pour comprendre la scène. Regardez bien!

Premièrement, la mule affamée. Dans un paysage agité par le vent, on amène à saint Antoine une mule affamée, privée de nourriture depuis trois jours, à qui l’on présente du fourrage. Ensuite, l’eucharistie. Portant l’étole prouvant qu’il est prêtre de Jésus Christ, Antoine présente une hostie consacrée à la mule, qui se prosterne devant elle, au lieu de se jeter sur son repas. Puis, la conversion. L’hérétique s’agenouille à la vue du miracle : le voilà convaincu que Jésus Christ est bien présent dans l’eucharistie, il se convertit sur le champ. Et enfin, les âges de la vie. Deux spectateurs expriment leur surprise et leur admiration. Avec l’hérétique, ils représentent les trois âges de la vie : jeunesse, maturité, vieillesse. Le peintre indique ainsi qu’il n’y a pas d’âge pour faire la plus belle des rencontres : celle de l’amour du Christ.