Que signifie l’expression “s’abandonner à Dieu” ?

Lorsque vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes, remettez-les entre les mains de Dieu car Il s’occupe de tout. Est-ce bien là le sens de l’expression "s’abandonner à Dieu" ?

Les êtres humains versent facilement dans l’hyper contrôle, et croient parfois que tout dépend d’eux. Ils s’affairent en permanence, et dès qu’ils atteignent un objectif, pensent déjà au suivant. Une telle frénésie les mène à fixer leur regard sur la terre, en oubliant Dieu. Cette attitude guide le comportement de nombreuses personnes, qui vivent sans penser qu’à tout moment Dieu pourrait donner un petit coup de pouce et démêler les situations les plus complexes.

Il est important d’apprendre à distinguer les situations difficiles auxquelles vous pouvez remédier de celles qui ne dépendent pas de votre intervention. Cette seconde catégorie exige de faire preuve d’humilité, pour permettre à Dieu de réordonner les choses. L’Évangile de saint Matthieu rapporte quelques paroles de Jésus sur l’abandon à Dieu (Mt 6,27-34) :

Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.

Apprendre à s’abandonner à Dieu



Il est parfois difficile de croire aux paroles de Jésus. Pourtant, s’il demande d’apprendre à faire confiance et de ne pas se faire de souci pour l’avenir, pourquoi ne le comprenons-nous pas ? Il suffirait de dire de tout son cœur (Rm 5,5) : “Jésus, que ta volonté soit faite, occupe-toi de tout”, pour voir la différence dans sa vie. Tout le monde rencontre évidemment des imprévus et des vicissitudes, car les bas comme les hauts font partie de la vie, mais c’est ainsi que l’on peut apprendre à faire confiance au Seigneur. En fin de compte, la meilleure décision que l’on puisse prendre, c’est de croire que la volonté de Dieu sera faite et que toute difficulté sera résolue, dès lors qu’elle est laissée entre les mains du Seigneur. Il aime chaque homme et veut simplement le meilleur pour lui. Alors, ayez confiance et priez, car “l’espérance ne déçoit pas”.

