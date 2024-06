Les sœurs de Boulaur se mettent au canitrail !

Installées fin 2022 à Notre-Dame-des-Neiges (Ardèche), les sœurs de Boulaur ne manquent pas d’imagination et d’humour pour faire vivre la communauté. Samedi 8 juin, l’abbaye a accueilli son premier canitrail, auquel des dizaines de sportifs ont participé avec leurs chiens.

Avez-vous déjà vu une course de chiens dans une abbaye ? À Notre-Dame-des-Neiges, les sœurs de Boulaur ont relevé le défi ! Plusieurs dizaines de sportifs accompagnés de leurs fidèles compagnons se sont lancés dans une course de canitrail, à travers l’écrin de verdure de Notre-Dame-des-Neiges. Ce sport, populaire chez les sportifs amateurs de toutous, consiste à courir sur une longue distance avec son fidèle compagnon, relié à son maître au moyen d’une longe attachée à un baudrier. Si elles n’ont pas participé à la course, les sœurs étaient néanmoins présentes pour donner le coup d’envoi – à la corne de chasse – et encourager les coureurs.