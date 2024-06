Ce que les Espagnols ont à nous apprendre sur notre façon de fêter Jésus

Les rues de Tolède, de Valence, et d’autres villes d’Espagne étaient à la fête en l’honneur du Saint Sacrement, ce dimanche 2 juin. Les habitants ont sorti le grand jeu, offrant un magnifique spectacle de couleurs, et une effervescence digne d’une victoire footballistique.





Le cœur était à la fête dimanche 2 juin chez nos voisins espagnols ! Alors que l’Église fêtait la solennité du Saint-Sacrement, pas question de se satisfaire d’une simple procession. Les rues de Valence se sont ainsi transformées en un véritable champ de pétales de roses. À Tolède, herbes aromatiques au sol pour parfumer, guirlandes, lanternes, bannières, tapisseries aux murs, et décorations en tout genre étaient de sortie, offrant un magnifique et joyeux spectacle. Il s’agissait de fêter comme il se doit la présence réelle du Christ ! Par ailleurs, l’ostensoir d’orfèvrerie datant de 1515 recevant l’hostie était abrité par une tour gothique en argent.

Une forte dimension communautaire

Cette magistrale procession était composée des corporations et confréries de la ville, dont la plus ancienne, la confrérie de la Sainte Charité, datant de 1085. À Tolède, cet heureux évènement est en effet empreint de tradition puisque cela fait près de 700 ans que la ville fête la solennité du Saint-Sacrement dans ses rues pavées, et ce de manière si fervente. Elle est la fête la plus importante de la ville, et il aura fallu cinq semaines pour la préparer. Mais les occasions de fêter Jésus Eucharistie ne sont pas finies puisque la procession a ouvert la voie à un Congrès Eucharistique, qui se terminera le 8 juin. Méditations, cérémonies, conférences, pièces de théâtre, tables rondes, danses eucharistiques, processions, adorations…en Espagne, on ne rigole pas avec le Saint-Sacrement !