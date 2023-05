Il y a tout juste 150 ans, en 1873, une laïque française, Émilie Tamisier, accompagnée spirituellement d’abord par saint Pierre-Julien Eymard (fondateur des pères du Saint-Sacrement) puis par le bienheureux Antoine Chevrier (fondateur du Prado) lança l’idée de ce qui deviendra les congrès eucharistiques. Le premier eut lieu à Lille en 1881. Le Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe précise :

« Les congrès eucharistiques, qui se sont introduits à l’époque moderne dans la vie de l’Église comme une manifestation particulière du culte eucharistique, doivent être considérés comme une “station” à laquelle une communauté invite l’ensemble de l’Église locale […], afin qu’ensemble elles prennent conscience plus profondément du mystère de l’Eucharistie sous un certain aspect et l’honorent publiquement en se montrant unies par le lien de la charité » (n° 109).