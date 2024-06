Pontoise a son nouvel évêque

Le pape François a nommé le 4 juin Mgr Benoît Bertrand à la tête du diocèse de Pontoise. Celui qui était jusqu’à présent évêque de Mende succède à Mgr Stanislas Lalanne.





Grande nouvelle pour le diocèse de Pontoise ! Mgr Benoît Bertrand a été nommé ce 4 juin par le pape François à la tête du diocèse. Il succède à cette fonction à Mgr Stanislas Lalanne qui a remis sa charge au Pape ayant atteint la limite d’âge. De fait, le droit canonique prévoit que passés les 75 ans, les évêques doivent remettre leur charge au Saint-Père, à qui il revient la décision d’accepter ou non ce renoncement. Mgr Benoît Bertrand sera installé le 15 septembre 2024 à 15h00. Pour assurer l’intérim, Mgr Lalanne est nommé administrateur apostolique. Dans l’attente de son arrivée, Mgr Stanislas Lalanne est nommé administrateur apostolique pour gouverner le diocèse de Pontoise.

Après des études de pharmaceutique à Nantes et Paris V, Benoit Bertrand obtient en 1983 un doctorat en pharmacie. Il entre ensuite au séminaire français de Rome, fait des études de théologie et obtient un doctorat de théologie en 1995. Il débute entre temps sa charge ministérielle puisqu’il est nommé vicaire dominical à Vigneux-de-Bretagne (Nantes) en 1992, puis professeur de théologie morale et directeur des séminaires interdiocésains d’Angers (1994 – 1996) et Saint Jean de Nantes (1996 – 2004), où il sera aussi responsable de la formation permanente des prêtres (2000 – 2004). Il y est ensuite nommé Supérieur, jusqu’en 2010 où il devient Vicaire général de Nantes.

Une centaine de prêtres en activité

Il s’est également occupé de la formation des prêtres à Nantes. De 2010 à 2019, il a été vicaire général du diocèse, jusqu’à sa nomination comme évêque de Mende en 2019. Dans ce petit diocèse de la Lozère où seulement une vingtaine de prêtres sont en activité, le prélat a souhaité que les 5 paroisses soient animées par des équipes paroissiales composées de prêtres, diacres et laïcs. Mgr Bertrand va être responsable de quatre fois plus de prêtres puisqu’on en compte une centaine dans son nouveau diocèse. Par ailleurs, le diocèse de Pontoise comprend une trentaine de diacres, soit six fois plus que dans son ancien diocèse.