Vous aimez la Vierge Marie et la montagne ? Cette offre est faite pour vous !

C’est une offre peu courante qu’ont publié fin mai les diocèses de Savoie. Situé à 1.800 mètres d’altitude le sanctuaire Notre-Dame des Vernettes, en Tarentaise, recherche des gardiens. Une fonction ouverte à tous à compter du 13 juillet 2024. Avis aux amoureux de la montagne et aux personnes sensibles à la Vierge Marie !

“Quoi de prévu cet été ?” Si le soleil n’est pas encore au rendez-vous, les vacances d’été sont bien au cœur des discussions entre collègues à la machine à café, en famille et entre amis. Il y a d’un côté les organisateurs forcenés, ceux qui ont déjà réservés billets et logements depuis plusieurs mois, et de l’autre les rois de l’improvisation. Pas de panique cependant, les diocèses de Savoie ont peut-être la solution. Situé en Tarentaise, à 1.800 mètres d’altitude, le sanctuaire Notre-Dame des Vernettes recherche ses prochains gardiens à partir du 13 juillet 2024 ! “Une mission idéale pour tous ceux qui veulent allier passion pour la montagne et dévotion à la Vierge Marie“, peut-on lire dans l’offre diffusée fin mai par l’Église en Savoie.