Ne vous fiez pas à son aspect austère. La co-cathédrale Saint-Jean est un véritable trésor spirituel et architectural ! Malte regorge d’églises et de sanctuaires mais le plus fameux est sans doute la co-cathédrale de Saint-Jean. Sa construction fut ordonnée par le grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1572. La décoration des voûtes de la nef est un ravissement pour les voyageurs et les pèlerins.

Œuvre de l’italien Mattia Pretti, les fresques illustrent 18 épisodes inspirés de la vie de saint Jean-Baptiste. Dans un oratoire voisin, Voici une monumentale toile du Caravage, “La Décollation de saint Jean-Baptiste”. La co-cathédrale Saint-Jean, à Malte fait partie des sites incontournables pour comprendre et apprécier l’histoire singulière de cet archipel méditerranéen.

