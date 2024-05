Pour vouloir aimer, il faut y croire

Pour s’aimer, faut-il être compatible ? Il faut surtout le vouloir et y croire, explique la philosophe Jeanne Larghero.

Le succès de l’émission “Mariés au premier regard” a de quoi rendre perplexe. Le principe est simple : on prend deux naufragés des relations amoureuses et si leurs profils s’avèrent “compatibles” à plus de 75%, chiffres à la clé, en route pour le mariage ! Une fois la robe de mariée et le costume enfilés, les deux candidats, qui ne se sont jamais vus de leur vie, se retrouvent devant monsieur le maire. Le suspense est à son comble : va-t-il dire oui, va-t-elle dire non ? Trouvera-t-il la fille à son goût ? Trouvera-t-elle le garçon à son goût ? Si c’est oui, en route pour la lune de miel… Sur un principe à peu près équivalent, la série Love is blind fait un carton sur Netflix.

Croire à l’amour

Peut-être n’y a-t-il pas de quoi s’étonner. Il y a quelques années, les mariages téléguidés, pour ne pas dire arrangés, étaient une pratique courante. La nièce de la cousine du sous-préfet a toutes les raisons de bien s’entendre avec le cousin du neveu du brigadier, celui qui a une si bonne situation, présentons-les ! Le principe perdure, et certaines applications de rencontres ont pris le relais.

Entrer dans le mariage, c’est avoir quelque chose à défendre, pour lequel se battre.

Que ressort-il de ces étranges mariages combinés par “la science” et ses pourcentages de compatibilité mystérieusement assénés, ou mitonnés par la sagesse empirique de la marieuse de village ? Ces couples télévisés à qui on a prédit une compatibilité y croient, ils se fient à l’appréciation objective d’un tiers à l’affaire. Et surtout, les couples croient alors davantage à leur couple… On les voit consentir à des efforts, des compromis, des demandes de pardon, dès lors qu’ils pensent que leur histoire a des raisons objectives de marcher, et que ces raisons peuvent venir au secours des mouvements d’humeur, des doutes du moment.

Quelque chose à défendre

Étrange émission qui démonétise complètement le mariage comme contrat, puisque le divorce est la porte de sortie déjà intégrée au plan initial, mais qui valorise la portée d’un engagement : entrer dans le mariage, c’est avoir quelque chose à défendre, pour lequel se battre, c’est être porté par une réalité que l’on a créée en disant oui, et que l’on veut voir durer.

Moralité : si quelqu’un croit à ton couple, tu as plus de chances d’y croire toi aussi… La qualité et la solidité de cette grande aventure humaine qu’est l’amour entre deux personnes n’est pas une affaire individuelle, au sein de laquelle chacun vivrait sa route. Si la société croit au couple, mise dessus, et si cette conviction est visible socialement et politiquement, les liens personnels en sortent renforcés. En effet pour aimer, il faut vouloir aimer, mais pour le vouloir il faut y croire. C’est ce que fait Dieu pour nous dans le mariage : il donne la foi.

