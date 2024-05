Si vous attendez des jumelles, voici seize prénoms évoquant de grandes saintes de l'Église catholique qui pourront vous inspirer.

L’un des aspects les plus amusants de la grossesse est le choix du prénom de l’enfant. Cependant, c’est une tâche délicate si vous essayez de trouver un prénom qui rende hommage à un proche ou qui reflète votre foi, tout en sonnant bien avec votre nom de famille. C’est d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit de choisir un prénom pour deux enfants ! Aleteia a donc créé une liste de prénoms inspirés de grandes saintes de la tradition chrétienne, qui offriront à vos jumelles des modèles de foi et de vertu dans leur vie.

1

MARIE ET ANNE



La Vierge Marie, exemple de fidélité et d’obéissance à Dieu, et sainte Anne, connue pour sa patience et sa dévotion, sont la mère et la grand-mère de Jésus. Leurs prénoms évoquent l’amour intergénérationnel et la beauté de la famille. Ils pourront inspirer vos jumelles pour assumer leur rôle de sœurs et de filles avec dévouement. Le saint nom de Marie est fêté le 12 septembre et sainte Anne le 26 juillet.

2

MONIQUE ET RITA



Sainte Monique, patronne des mères chrétiennes, et sainte Rita de Cascia, sainte de l’impossible et patronne des causes désespérées, sont deux femmes exemplaires pour leur patience et leurs prières persévérantes. Pendant de longues années, Monique et Rita ont prié sans relâche pour la conversion de leurs maris violents et pour leurs enfants, et ont toutes les deux été exaucées. Ces prénoms inspireront vos filles à persévérer et à avoir confiance en Dieu. La fête de sainte Monique, mère de saint Augustin, est le 27 août et sainte Rita de Cascia le 22 mai.

3

KATERI ET GIANNA



Kateri Tekakwitha, sainte autochtone d’Amérique du Nord, a embrassé le christianisme en dépit des persécutions, et Gianna Beretta Molla, est une sainte moderne qui a donné l’exemple de l’amour sacrificiel en tant qu’épouse et mère. Ces prénoms inspireront vos jumelles à vivre avec courage, foi et amour, même face à l’adversité. Sainte Kateri est fêtée le 17 avril et sainte Gianna Beretta Molla le 28 avril.

4

AGNÈS ET BERNADETTE



Sainte Agnès, jeune martyre connue pour sa pureté et sa foi inébranlable, peut être associée à sainte Bernadette Soubirous, témoin des apparitions mariales à Lourdes. Ces prénoms évoquent l’innocence et une profonde dévotion à Marie, encourageant vos jumelles à cultiver la pureté du cœur et un lien fort avec la Sainte Mère de Dieu. Sainte Agnès est fêtée le 21 janvier et sainte Bernadette le 18 février.

5

TERESA ET MARGUERITE



Ces prénoms appartenaient à deux femmes totalement désintéressées. Sainte Marguerite d’Écosse et sainte Mère Teresa de Calcutta ont consacré leur vie au service des plus démunis. Ces prénoms symbolisent l’amour pour Dieu et le prochain, ainsi qu’un engagement à servir les autres avec joie et compassion. Sainte Mère Teresa est fêtée le 5 septembre et sainte Marguerite d’Écosse le 16 novembre.

6

CÉCILE ET THÉRÈSE



Sainte Cécile est patronne de la musique, connue pour sa foi inébranlable et son martyre, et sainte Thérèse de Lisieux, la Petite Fleur, est connue pour sa profonde spiritualité que l’on peut découvrir dans Histoire d’une âme et dans ses nombreux poèmes. La sainte de Lisieux vouait une véritable admiration à sainte Cécile, qui était devenue sa sainte préférée et sa confidente intime. Ces prénoms inspirent l’amour de la musique et de la beauté. Sainte Cécile est fêtée le 22 novembre et sainte Thérèse de Lisieux, le 1er octobre.

7

EDITH ET JEANNE



Sainte Jeanne d’Arc est la courageuse guerrière et martyre qui a répondu à l’appel de Dieu pour délivrer la France de l’occupation anglaise. Quant à Edith Stein, connue aussi comme sainte Thérèse Bénédicte de La Croix, elle est une juive convertie au catholicisme, devenue religieuse carmélite, et morte pendant l’Holocauste. Ces prénoms symbolisent la bravoure et la volonté de défendre ses convictions. Sainte Jeanne d’Arc est fêtée le 31 mai et Edith Stein le 9 août.

8

BRIGITTE ET FAUSTINE



Sainte Brigitte d’Irlande, connue pour son hospitalité et sa compassion envers les pauvres, peut être associée à sainte Faustine Kowalska, apôtre de la Divine Miséricorde. Ces prénoms incarnent l’esprit de compassion et une profonde confiance en la miséricorde de Dieu, encourageant vos jumelles à faire preuve d’amour envers les autres et à faire confiance à la grâce abondante du Seigneur. Sainte Brigitte d’Irlande est fêtée le 1er février et sainte Faustine Kowalska le 5 octobre.

