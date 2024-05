Livres : les meilleures ventes de la semaine

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 3 mai au 7 mai 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

2

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé :François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie

3

DIGNITAS INFINITA



Cerf

Résumé : Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

4

Le Barman Du Ritz



Albin Michel

Résumé :Philippe Collin, Albin Michel, mai 2024. Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la ville est occupée, un seul palace demeure ouvert, le Ritz qui devient le quartier général de la Luftwaffe. Entre ses murs, se croisent et se côtoient les hommes de la Gestapo, des célébrités, des résistants et des profiteurs de guerre sous le regard acéré de Frank Meier, le barman, émigré autrichien d’origine juive. Retrouvez-le en librairie.

5

PUISQUE VOUS AVEZ décidé DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé :François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père F. Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.

6

GREG ET L’AVENTURE DE LA VIE : CONSTRUIRE SA VIE SUR DES BASES SOLIDES



le Sénevé, Artège

Résumé :Thibault et Inès d’Oysonville, Claire s2c, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s’armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l’avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d’aventures pour comprendre ce qui se joue à l’aube de ta vie d’adulte. Retrouvez-le en librairie.

7

Belles Histoires De Saints Et De Miracles Eucharistiques



Artège

Résumé : Blanche Rivière, Artège, mai 2024. Vingt miracles sont relatés afin de découvrir le sacrement de l’Eucharistie et son mystère, à travers les siècles : saint Tarcisius, Imelda Lambertini, le curé d’Ars, Dominique Savio, Elisabeth de la Trinité, Pie X, Charles de Foucauld, Carlo Acutis, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

8

LA TRAVERSÉE DES TEMPS : LA LUMIÈRE DU BONHEUR



Albin Michel

Résumé : Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2024. Noam, héros immortel qui traverse l’histoire de l’humanité, arrive en Grèce ancienne. Il fait la connaissance de Daphné, une jolie Athénienne qui veut l’épouser. Xanthippe, la soeur de cette dernière, s’oppose fermement à cette union car elle ne veut pas d’un métèque dans leur famille. Noam, qui n’est pas citoyen, doit s’intégrer à la vie de la cité pour participer à son effervescence. Retrouvez-le en librairie.

9

L’Or Des Rivières



Gallimard

Résumé : François Chandernagor, Gallimard, avril 2024. Un récit autobiographique dans lequel F. Chandernagor décrit la Creuse de son enfance et l’évolution du département au gré des changements économiques et climatiques. Elle évoque son grand-père, les habitants du village et la naissance de sa vocation pour l’écriture. Retrouvez-le en librairie.

10

BERNANOS SANS CONCESSIONS



Fayard

Résumé :Patrick Chauvet, Fayard, mai 2024. « J’aime le passé précisément pour ne pas être “passéiste” », écrivait Georges Bernanos. Soixante-quinze ans après la mort de l’écrivain, ses intuitions continuent de nous aider à comprendre notre époque. Sur ses traces, Monseigneur Patrick Chauvet tente de répondre à une seule question : comment retrouver l’espérance ? Retrouvez-le en librairie.