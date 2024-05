À l’occasion de l’anniversaire de la première communion de sainte Thérèse de Lisieux (8 mai 1884), redécouvrez comment suivre ses pas et laissez-vous inspirer par sa simplicité pour grandir dans la foi et dans l’amour.

Au mois de mai, il est agréable de contempler la beauté de la nature qui s’épanouit. Tout comme la faune et la flore prospèrent, vous pouvez vous aussi profiter de cette belle saison pour vous épanouir. L’Église propose de nombreux saints et saintes qui peuvent vous inspirer et vous encourager sur le chemin de la sainteté, dont sainte Thérèse de Lisieux. Voici cinq moyens, inspirés de sa vie, pour vous épanouir dans votre chemin de foi et porter du fruit.



ACCUEILLIR SA VOCATION UNIQUE



Comme l’a enseigné sainte Thérèse, chacun est appelé à une vocation particulière : tous ne sont pas appelés à être des roses dans le jardin de la vie. Chaque personne est créée de manière unique par Dieu, avec des talents et des forces qui lui sont propres. Acceptez votre vocation personnelle, en sachant qu’elle peut différer de celle des autres, et cherchez à vous épanouir selon les dons et la mission qui vous ont été confiés.



CULTIVER LA VERTU



Pour s’épanouir, il est essentiel de cultiver des vertus qui reflètent les enseignements du Christ. Sainte Thérèse a enseigné la “petite voie” de l’humilité et de la simplicité, montrant par-là que même de petits actes accomplis avec beaucoup d’amour peuvent faire grandir spirituellement. Pratiquez l’humilité, la gentillesse, la patience et l’amour dans vos relations avec les autres, en permettant à ces vertus de nourrir votre âme et de vous épanouir.



NOURRIR SON ÂME



Tout comme les fleurs ont besoin de soleil et d’eau pour s’épanouir, l’âme a besoin d’être nourrie par la prière et la contemplation. Prenez régulièrement le temps de prier, en cherchant la communion avec Dieu et en suivant les inspirations de l’Esprit saint. Suivez l’exemple de sainte Thérèse, qui a trouvé réconfort et force dans une prière profonde, en se confiant à la providence de Dieu et en s’abandonnant à sa volonté.



SERVIR LES AUTRES AVEC JOIE



La “petite voie” de sainte Thérèse insiste aussi sur l’importance de servir les autres avec joie et amour dans les tâches ordinaires de la vie quotidienne. Cherchez des occasions de pratiquer la charité et l’altruisme, que ce soit par des actes de bonté, en servant les personnes les plus pauvres ou en étant simplement présent pour ceux dans le besoin. En imitant l’exemple de service humble du Christ, vous pouvez non seulement grandir personnellement, mais aussi contribuer à l’épanouissement des autres.



TOUJOURS CHERCHER À GRANDIR ET À APPRENDRE



Le chemin vers la sainteté est un voyage de croissance et d’apprentissage qui dure toute une vie. Restez ouverts aux conseils de Dieu et aux inspirations de l’Esprit saint, en vous laissant transformer et renouveler chaque jour. Cherchez la sagesse dans les Écritures, les enseignements de l’Église et la vie des saints, par exemple celle de sainte Thérèse dont les intuitions spirituelles continuent d’inspirer et de guider des fidèles du monde entier sur le chemin du Ciel.