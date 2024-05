Brésil : la forte mobilisation de l’Église face aux inondations

En marge de la prière du Regina Caeli ce 5 mai 2024, le pape François a exprimé sa compassion pour les victimes des inondations au Brésil. La mobilisation de l'Église locale se met en place.

“J’assure de ma prière pour la population de l’État du Rio Grande do Sul au Brésil touchée par de graves inondations”, a assuré François depuis la place Saint-Pierre. D’après les derniers bilans, une soixantaine de morts sont à déplorer et 80.000 personnes ont du être évacuées en raison des intempéries. “Que le Seigneur accueille les défunts, console leurs proches et ceux qui ont dû quitter leur habitation”, a souhaité le pontife argentin.

Depuis samedi, des inondations monstres dévastent l’État du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, et ont provoqué la mort de près de 66 personnes et chassé de leur domicile plus de 80.000 autres. Selon la municipalité, le fleuve Guaiba qui traverse la ville de Porto Alegre a atteint le niveau record de 5,09 mètres, bien au-delà du pic historique de 4,76 m recensé pendant les inondations de 1941. En plus des quelque 80.000 personnes évacuées, plus d’un million de foyers sont privés d’eau et l’ampleur des destructions est pour l’heure incalculable, selon la Défense civile. 15.000 ont trouvé refuge dans des abris mis en place par les autorités de l’État, a-t-elle précisé. Au total, un demi-million de personnes ont été directement affectées par le sinistre.

La mobilisation de l’Église

Face à ces inondations, l’Église du Brésil a immédiatement appelé à la prière et à la solidarité. Une note de solidarité a été publiée par l’archidiocèse de Porto Alegre ce 5 mai, en lien avec la Région Sud 3 de la Conférence nationale des évêques du Brésil, pour engager un effort commun de reconstruction. Parallèlement aux institutions gouvernementales, militaires et civiles, les communautés ecclésiales ont elles aussi ouvert “leurs portes pour accueillir ceux qui ont tout perdu”. Dans l’archidiocèse de Porto Alegre, de nombreuses paroisses et organisations mettent à disposition leurs infrastructures pour recevoir des dons et accueillir des personnes sans abri. La Région Sud 3 a organisé une campagne pour venir en aide aux différentes communes, avec l’aide de l’association Mensageiro da Caridade. “Nous savons qu’il y a besoin de nombreuses actions, d’urgence et, plus tard, de toute l’aide à la reconstruction”, souligne l’archidiocèse de Porto Alegre.

Dans la ville d’Arroio dos Ratos, la situation est critique, selon le père Adilson Corrêa da Fonseca, vicaire épiscopal du Vicariat de Guaíba. “Environ 2.000 personnes ont été touchées dans une région de basse altitude. Nous sommes pratiquement isolés à cause des dégâts sur les routes. Il y a un manque d’électricité et d’eau depuis deux jours. De nombreuses familles ont tout perdu. Nous avons collecté de la nourriture et de l’eau pour les donner et nous avons déjà tout livré”, explique le prêtre dans une notice d’aide aux paroisses publiée sur le site de l’archidiocèse.

Appel à la prière

Mgr Jaime Spengler, archevêque de Porto Alegre, invite les communautés ecclésiales à s’unir par la prière : “En cette année de prière préparatoire au Jubilé de l’Église 2025, nous exhortons les communautés ecclésiales à s’unir dans la prière, selon leurs possibilités, devant le Saint-Sacrement, qui est le grand symbole de la communion et du partage, en renouvelant notre engagement de pèlerins de l’espérance”. L’archevêque engage les fidèles durement éprouvés à garder l’espérance, en citant notamment ce verset de la Bible de la liturgie de dimanche prochain : “Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.” (Jn 15, 16). “Puissions-nous demander, ensemble, consolation, protection, union et renforcement de la foi, de la charité et de l’espérance”, conclut-il.